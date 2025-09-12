お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史（54歳）が、9月11日に放送されたトーク番組「千原ジュニアのヘベレケ」（東海テレビ）に出演。かつて「めちゃイチオシやった」という渡辺満里奈が、ネプチューン・名倉潤と結婚したときには「苦虫グー！！噛み潰したね」と語った。番組には今回、元モーニング娘。でタレントの加護亜依（37歳）がゲスト出演。モーニング娘。時代についていろいろな話をする中で、当時、モーニング娘。の大ファン