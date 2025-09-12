ペットの写真をインスタで公開する人は多いもの。では、気になる男性が愛犬や愛猫の写真をアップしたら、どのようにリアクションするのが正解なのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケート調査を参考に、「気になるカレがペットの写真をインスタにアップ！適切なコメント」をご紹介します。【１】「きゃー！癒やされます。今度抱っこさせてください」と、対面をせがむ「もちろん、ペットを口実に相手の