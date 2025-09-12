「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！」（毎週金曜夜8時）。「テレ東プラス」では、8月29日(金)に放送された「開かずの金庫を開けろ！」をプレイバックします。【動画】あのサルバトーレ・クオモ氏がアルバイト！？ 老舗酒蔵に眠る＜開かずの金庫＞リポーターの岡野陽一がやって来たのは、福岡・うきは市。創業130年の老舗酒造「いそのさわ」に、開かずの金庫が眠っています。依頼主は、「いそのさわ」の五代目代表取締