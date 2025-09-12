女優の今田美桜（28）がヒロイン、俳優の北村匠海（27）が夫役を務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は12日、第120回が放送され、皆が知る、顔があんぱんのヒーロー「アンパンマン」がついに誕生した。初回（3月31日）の冒頭シーンに“戻る”劇的な作劇と演出。SNS上には「ついにアンパンマン爆誕」「初回につながった」などの声が続出、大反響を呼んだ。北村と今田、脚本の中園ミホ氏