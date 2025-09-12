Hameeから、スヌーピー好きにたまらないiPhone 17対応ケースが登場しました。「PEANUTS/ピーナッツ CERTA フリップ窓付きダイアリーケース」は、スマホを全面カバーしながら、閉じたままでも時間や通知を確認できる便利な仕様。可愛いデザインと実用性を兼ね備え、毎日のスマホライフをもっと楽しく快適にしてくれるアイテムです♡ ピーナッツデザインの新作ケース