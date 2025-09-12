プロゴルファーの竹村真琴がInstagramを更新。最新の愛車を公開し、ファンの注目を浴びています。 竹村プロ、最愛の高級車を披露 竹村プロは「お気に入りのカラー」「ポルティマオ・ブルーと言います」といい、愛車である新型の「BMW 2 シリーズ グランクーペ」に乗っている写真を公開。 今年から双日オートグループアンバサダーとして、BMWに乗車している竹村プロ。こ