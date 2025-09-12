今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）第120話が12日に放送された。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、東海林（津田健次郎）の訪問からほどなくして、琴子（鳴海唯）から手紙が届く。そこには東海林が上京した本当の理由が書かれていた。手紙を読んで言葉を失うのぶ（今田美桜）と嵩（北村匠海）。東海林が亡くなったことも書かれていた。その夜、嵩は何かに突き動かされるように鉛筆を走らせる。そ