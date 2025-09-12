私はミサキ（28）。旦那のアツシ（28）とセイ（5か月）の3人暮らしです。近くには義実家と義姉・ヒサエ（31）さんの家があり、どちらも徒歩15分の距離。今朝8時半に義姉から旦那に電話がありました。義姉の子どもミミ（2）ちゃんを9時〜12時くらいまで預かってほしいと打診されたそうです。旦那は、私の意見も聞かずOKしてしまったのです。ミミちゃんはわが家に来てママがいなくなった途端に大泣き。旦那は笑ってみているだけです