JR西日本によりますと、芸備線では昨日（９月１１日）の大雨のため、次の列車は以下の区間で運転を取り止めるということです。 【新見⇒東城・備後落合方面】・新見駅５時１６分発快速備後落合行き新見駅～備後落合駅間・新見駅７時０３分発普通東城行き新見駅～東城駅間※代行輸送を実施します。 【備後落合・東城⇒新見方面】・東城駅５時２２分発普通新見行き東城駅ᦉ