【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：46,108.00 △617.08（9/11）NASDAQ：22,043.08 △157.02（9/11） 1.概況 前日の米国市場は主要3指数が揃って最高値を更新となりました。11日発表の物価・雇用指標を受けて米連邦準備制度理事会（FRB）が利下げに動くとの見方が強まり、金融緩和が米経済を支えるとの観測が広がったことが、主力株への買いにつながりました。ダウ平均は86ドル高の45,577ドルで