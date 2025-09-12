お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀が、自身にまつわる衝撃的な噂について激しく否定する場面があった。【映像】デマに憤慨する稲田9月11日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務め、冒頭から和気あいあいとしたトークが展開された。番組中、人間関係での不安について話し合う中、稲田はお笑い芸人のケ