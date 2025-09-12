ルミネ史上最大規模となる「ニュウマン高輪」の合計165店舗が2025年9月12日（金）に、一斉オープン。筆者は事前に行われたプレス内覧会へ参加し、ふらりと回遊してきました。気になった店舗の様子などをご紹介します。「BUNKITSU TOKYO」「BUNKITSU TOKYO」は、店舗面積1,000坪超・約10万冊の本を揃え、全223席のカフェラウンジを有する、文喫史上最大の新旗艦店がオープン。「文喫（ぶんきつ）」のコンセプトは、文化を喫する、入