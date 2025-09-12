東京市場ピボット分析（主要国通貨） ドル円 終値147.21高値148.17安値146.99 149.10ハイブレイク 148.64抵抗2 147.92抵抗1 147.46ピボット 146.74支持1 146.28支持2 145.56ローブレイク ユーロドル 終値1.1734高値1.1746安値1.1662 1.1850ハイブレイク 1.1798抵抗2 1.1766抵抗1 1.1714ピボット 1.1682支持1 1.1630支持2 1.1598ローブレイク