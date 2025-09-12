◆欧州男子プロゴルフツアーＢＭＷＰＧＡ選手権第１日（１１日、英国ウェントワースＣ＝７２６７ヤード、パー７２）第１ラウンドは日没サスペンデッドになった。松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は６バーディー、２ボギーの４アンダー６８で回り、暫定１７位につけた。首位とは４打差。桂川有人（国際スポーツ振興協会）は１５ホールを終えて３アンダーの同３３位。中島啓太（フリー）は４オーバー７６で同１３１位と出遅れた。