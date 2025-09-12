全日本プロレスは１１日、「第１２回王道トーナメント」【準決勝・優勝決定戦】が行われる９・１５後楽園ホール大会の指定席が全席完売となったことを発表した。全日本は、指定券完売に伴い「９月１２日（金）１０：００より各プレイガイドで立見券の販売を行います。観戦をご検討されているお客様は、お早めに前売券をお買い求めください」と告知した。立見券は、東側バルコニーと南側後方通路で料金は４０００円となってい