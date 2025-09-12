ごみ清掃員としても働くお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一（48）が12日までに自身のXを更新。間違いやすい分別を指南した。滝沢は「【今日のごみトリビア】」とし「耐熱性ガラスは資源のびんの日ではありません」と注意喚起。びんのごみに混じって耐熱容器が捨てられている写真を投稿した。理由を「溶ける温度が違うので、耐熱性の食器や哺乳びんは不燃ごみになります」と説明。「梅酒のびんは耐熱性ではないので、