人気YouTuber・平成フラミンゴのRIHOが、YouTube活動を始めた当時の驚きの預金残高を明かし、スタジオを沸かせた。【映像】RIHOのYouTube開設時の預金残高9月11日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務め、「本音はベッドの上で」というコーナーでゆーびーむ☆と松本りんす夫妻の赤裸々なトークが展開され