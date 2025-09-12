「千の風になって」のヒットでも知られるテノール歌手の秋川雅史（57）が10日、タレント・神田うの（50）のインスタグラムに登場。雅史の息子でピアニスト・秋川風雅との親子ショットが公開された。【写真】似てる？ 秋川雅史＆21歳を迎えた息子・風雅の親子ショット神田は風雅の誕生日会に参加したようで「秋川風雅君21歳のお誕生日おめでとう」と祝福。祝いの席での秋川親子との3ショットや、自身の長女（13）も交えた記念シ