自民党の総裁選をめぐり、小泉進次郎農水大臣が出馬する意向を固めたことがわかりました。来週にも出馬を正式に表明する見通しです。関係者によると、小泉氏は今週末に地元の神奈川県横須賀市で支援者と面会し、出馬の意向を伝えた上で来週会見を開き、正式に出馬を表明する方向で調整しています。前回、2024年の総裁選で小泉氏を支持したメンバーを中心に、すでに推薦人に必要な20名を超える議員が小泉氏の総裁選出馬にむけて陣営