16年目のベテラン女優が婚活をスタート。男性に求めるものの変化を語った。【映像】「綺麗な人！」41歳ベテラン女優の色気あふれる私服姿 ABEMAで配信中の『愛のハイエナ4』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演している