インプラント治療の患者層は、若くして歯を失った方から高齢になって治療を検討される方まで、その年齢や性別も多岐にわたります。年齢や性別の違いによってインプラント治療で気をつけたいこと、注意すべきことはあるのでしょうか？ そこで若年者と高齢者でみるインプラント治療のポイントと注意点を、まつのき歯科間々田クリニックの小松先生に解説してもらいました。 監修歯科医師：小松 貴紀（医療法人社団 まつのき会）