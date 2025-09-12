○経済統計・イベントなど １０：２０日・３カ月物国庫短期証券の入札 １３：３０日・鉱工業生産（確報値） １３：３０日・設備稼働率 １５：００独・消費者物価指数（改定値） １５：００英・鉱工業生産 １５：００英・製造業生産指数 １５：００英・商品貿易収支 １５：００英・貿易収支 １５：４５仏・消費者物価指数（改定値） ２３：００米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値） ※株価指