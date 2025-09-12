娘が入院しても仕事を休めない母親【漫画】本編を読む戸塚ネオ(@totsukaneo)さんは、2025年8月にX(旧Twitter)で『コロナ禍の子どもの付き添い入院レポ』という作品を投稿して、注目を集めている。2022年に1歳の娘が喘息性気管支炎を患い、有給を使い切っていた母親は仕事を休めず、親子での過酷な入院生活を描いた作品だ。本作が誕生した理由や当時の心境などについて、著者の戸塚ネオさんにインタビューした。※本作にはセンシテ