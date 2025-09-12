エンジニアとして、PCのファームウェア開発からスタート。LANシステム、DVD、HD DVDと開発畑を渡り歩いてきた石橋さん。東芝が苦境にあえいでいる頃、担当していたのがテレビだった。事業が中国ハイセンスに売却されても、新会社でそのままテレビの仕事を継続。体制も社名も新たに再スタートを切るや、見る見るうちにトップシェアを獲得した。かつて「オタク向けのテレビ」と言われたレグザに、ようやく時代が追いついてきた。随