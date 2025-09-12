自分で指示をしておきながら、何か問題が起きたら「そんな指示をした覚えはない」とうそぶく。あるいは、ちゃんと報告をしているにもかかわらず、「そんなことは聞いていない」と涼しい顔をする。なぜ職場ではこのようなケースが絶えないのか。厄介なのは、意図的に責任逃れをしようというずるさをもたない人物であっても、悪気なく記憶が変容してしまうことがあるという事実である。（心理学博士 MP人間科学研究所代表榎本博明