― ダウは617ドル高と最高値を更新、米CPIを受け利下げ期待が強まり買い優勢 ― ＮＹダウ 46108.00 ( +617.08 ) Ｓ＆Ｐ500 6587.47 ( +55.43 ) ＮＡＳＤＡＱ 22043.07 ( +157.01 ) 米10年債利回り4.027 ( -0.022 ) ＮＹ(WTI)原油 62.37 ( -1.30 ) ＮＹ金 3673.6 ( -8.4 ) ＶＩＸ指数14.71 ( -0.64 ) シカゴ日経225先物12月限 (円建て)44505 ( +335 ) シカゴ