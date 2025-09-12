中国のSNS・小紅書（RED）に、日本で賃貸物件を退居したところ想定を超える費用が請求されたとの投稿があり、反響を呼んでいる。投稿者は「敷金精算書」と書かれた書類の写真をアップしている。敷金は償却された上で、リフォーム代として15万円弱の請求金額が記されている。消臭作業、ヤニ取り清掃、クロスの貼替えなどが高額となっている。投稿者は「4年半住んで先月退居したが、管理会社から請求書が届いた。退居時の立ち合いは