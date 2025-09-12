12日の外国為替市場のドル円相場は午前8時時点で1ドル＝147円18銭前後と、前日午後5時時点に比べ59銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝172円79銭前後と2銭のユーロ安・円高と横ばい圏で推移している。 株探ニュース