◇セ・リーグ阪神2―0DeNA（2025年9月11日甲子園）阪神打線はDeNA先発の右腕、石田裕太郎に対し、打者一巡するまで1人の走者も出せなかった。この間、見逃し三振が3個もあった。1回裏に近本光司が内角低め直球、森下翔太が追い込まれてから外角高め直球を見逃したが、判定はストライクだった。2回裏には佐藤輝明が外角低め直球を見逃した。プロ2年目で対戦の少ない石田裕のフォームにタイミングが合わなかったのか。セ