● 巨人 2 − 3 広島 ○＜22回戦・東京ドーム＞11日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター 巨人−広島』で解説を務めた里崎智也氏が、敗れた巨人について言及した。巨人は先発・山粼伊織が初回、小園海斗に一発を浴びたが、その裏、岡本和真、中山礼都の適時打が飛び出し逆転に成功する。1点リードの3回に先発・山粼の暴投で同点に追いつかれると、2−2の9回に登板した石川達也が中村奨成に勝ち越しのソ