SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは漢字穴埋めクイズです。■気になる解答は… □に入る漢字は……「字」でした！■解説上から読むと「文字（もじ/もんじ）」左から読むと「誤字（ごじ）」右に向かって読むと「字幕（じまく）」下に向かって読むと「字引（じびき）」パッと思い浮かびましたか？YouTub