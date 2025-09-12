「マンションは管理を買え」という言葉を聞いたことがありますか？マンションの資産価値を左右するのは、立地や築年数だけではありません。将来にわたって住み続けるための「管理状態」が非常に重要になります。 株式会社さくら事務所でマンション管理コンサルタントを務める佐藤健斗さんによると、その管理状態を見極めるカギとなるのが「長期修繕計画」です。 今回は、これから中古マンションの購入を検討している方に向けて、