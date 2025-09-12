◆初代タイガーマスク「ストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３６ーＴＨＥ２０ｔｈＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹー“過激な仕掛人”新間寿は終わらない！」（１１日、後楽園ホール）観衆１３８８初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は１１日、後楽園ホール大会を開催した。メインイベントのレジェンド選手権で王者・船木誠勝が黒潮ＴＯＫＹＯジャパンと２度目の防衛戦を行った