菅理栄養士のリノベ食堂さんが、自身のチャンネルで「野菜たっぷり和風だしのキーマカレー/カリカリナッツが香ばしい/スパイスカレー」と題した動画を紹介した。今回は、トマトやナスなど夏野菜を贅沢に使用した和テイストのキーマカレー作りに挑戦し、レシピのコツやアレンジ方法について語った。 リノベ食堂さんは「計量していないので、詳細なレシピはありません」としつつも、調理の手順や素