森香澄が、機内での恐怖体験を赤裸々に語り、「まじで地獄でした」と振り返った。【映像】CA衣装の森香澄&機内での恐怖体験9月10日（水）放送の『森香澄の全部嘘テレビ』（テレビ朝日系列）では、森がCA姿に変身。元CA・風吹ケイ先生のアドバイスや、ナダルによる強烈な“客”ロールプレイを受けながら、実際の機内で頻発するトラブルにどれだけ対応できるかを検証した。風吹が「森さんは機内でナンパとかされないですか