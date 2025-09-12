他者や社会と適切に関わっていくためには、現実にコンタクト（接触）することが重要です（写真：Fast&Slow／PIXTA）人が生きづらさを感じてしまう要因の1つは、自分らしく生きていないことだ。無理して周囲の環境や人に合わせて生きていると、自分が本当に望むことが次第にわからなくなってしまい、その結果として原因不明のいらいらややる気のなさにつながることもある。だから生きづらさから脱却するためには本音で生きるこ