昨季バイエルン・ミュンヘンへと加入したものの、度重なる怪我のために出場機会が限られている日本代表DF伊藤洋輝。『bavarianfootballworks』が伝えたところによれば、バイエルン・ミュンヘンは怪我で長期離脱しているアルフォンソ・デイヴィス、伊藤洋輝、ジャマル・ムシアラの3名を「1月から本格復帰させる」という計画を整えているとのこと。彼ら3名については、11月から「制限付き」で少しずつピッチに出していく方針で、新年