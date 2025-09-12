【世界史の悲劇】ヨーロッパが豊かになり、アフリカが貧しくなった“本当の理由”「地図を読み解き、歴史を深読みしよう」人類の歴史は、交易、外交、戦争などの交流を重ねるうちに紡がれてきました。しかし、その移動や交流を、文字だけでイメージするのは困難です。地図を活用すれば、文字や年表だけでは捉えにくい歴史の背景や構造が鮮明に浮かび上がります。本連載は、政治、経済、貿易、宗教、戦争など、多岐にわたる人類の営