きょうは、秋雨前線の影響により西・東日本では雨の降る所があるでしょう。関東でも一日雨が降ったり止んだりのスッキリしない天気となりますが、きのう程の記録的な降り方にはならない見込みです。それでも、西・東日本では広く発雷確率が高く、局地的に雷を伴い激しく降る恐れがあります。天気の急変にはお気を付けください。関東は、日中にかけてもあまり気温が上がらず、最高気温はきのうより大幅に低い所が多いでしょう。東京