東方神起とBoA（ボア）が、ABC・テレビ朝日系ドラマ「すべての恋が終わるとしても」（10月12日開始）の主題歌「あなたをかぞえて」を歌う。韓国メディアが報じた。両者は、韓国を代表する芸能企業・SMエンターテインメント所属で、早くから日本で活動してきたが、コラボするのは今回が初めて。韓国メディアのスポーツ東亜は12日「SM社のレジェンドとして20年以上、K−POPを率いている彼らの出会いに、国内はもちろん、全世界が大き