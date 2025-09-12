鎌倉時代から室町時代頃に原型が日本に伝わったとされ、日本を代表するお菓子の一つとして知られる羊羹。【写真】羊羹を自作中です今、SNS上ではそんな羊羹の砂糖の含有量が大きな注目を集めている。きっかけになったのは「羊羹を自作してるんだけど、羊羹やべーぞ。あんこ（これも自作）の段階で小豆と同量の砂糖が入ってるんだけど、さらに砂糖を足す。かなり。そりゃ腐らないわけだぜ！」とその調理風景を紹介したリットルさん