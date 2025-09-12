連日のように最高値を更新している金の価格が11日、再び最高値を更新しました。福岡県内でも金の動きが活発になっています。 福岡市にある金製品の専門店を訪ねました。■中村安里アナウンサー「店内には、きらびやかな金の商品が並んでいます。どれも輝いていてきれいですね。そして、こちらには過去最高値更新という札も出ています。」 まぶしく輝く金のヘラの価格はおよそ1130万円です。黄金の湯呑みは1800万円を超