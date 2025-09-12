【日本】 鉱工業生産（確報値）（7月）13:30 予想-1.6%前回-1.6%（前月比) 予想-0.9%前回-0.9%（前年比) 予想N/A前回-1.8%（設備稼働率・前月比) 【英国】 鉱工業生産指数（7月）15:00 予想0.2%前回0.7%（前月比) 予想0.1%前回0.2%（前年比) 製造業生産高（7月）15:00 予想0.2%前回0.5%（前月比) 予想1.8%前回0.0%（前年比) 貿易収支（7月）15:00 予想-218.0億