自民党の高市前経済安保担当大臣は、総裁選挙への出馬に必要な20人の推薦人の確保にめどをつけました。来週、会見を開いて出馬を表明する方針です。【映像】黄川田衆院議員のコメント「本人この総裁選挙に出馬する意思を固められたということで、我々、一致団結して応援する」（黄川田衆院議員）高市氏は自らを支援する議員と会合を行いました。黄川田氏は推薦人20人の確保にめどがついたと説明しました。会合では「自民党を立