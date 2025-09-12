アメリカの同時多発テロから24年を迎え、各地で追悼式が行われました。【映像】トランプ大統領のコメント日本人24人を含む約3000人が犠牲になった同時多発テロから24年。標的となったニューヨークの世界貿易センタービルの跡地では、飛行機の衝突やビル崩壊の時刻に合わせて黙祷が捧げられました。「我々は厳粛な誓いと高貴な約束を立てる。偉大な英雄を永遠にたたえ続ける」（トランプ大統領）トランプ大統領はアメリカ国防