徳島県海陽町議会の叶岡徹議員（７５）が１１日、議員辞職した。叶岡氏は６月に無人販売所で９０円の支払い不足があったことが判明。１０日に東久博議長に辞職願を提出していた。理由は「一身上の都合」としている。町議会事務局によると、叶岡氏は６月、無人販売所で野菜７００円分を購入した際、６１０円しか払っていなかった。防犯カメラの映像を確認した管理会社が警察に相談していた。被害届は出されておらず、叶岡氏が被