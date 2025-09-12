ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は11日、600ドルあまり大きく値上がりし、史上初めて4万6000ドルを突破し、取引を終えました。11日のニューヨーク株式市場では取引開始直後から買い注文が広がり、大きく値上がりしました。アメリカの8月の消費者物価指数が事前の市場予想と同じだった上、新規の失業保険の申請件数が市場予想を上回り、雇用の減速が意識されたことで、FRB＝連邦準備制度理事会が来週の会合で利下げに動くとの見