今回は、マウント大好きママが息子に撃退されたエピソードを紹介します。母親のワガママにウンザリ…「小4の娘はバレエ教室に通っていますが、同じクラスの秀一くんのママに、何かと意地悪を言われたり、マウントをとられてウンザリです。秀一くんのママは私が作る弁当を毎回バカにし、高級惣菜をつめこんだ自分の弁当を自慢してくるんです。でも実は、秀一くん自身はその惣菜弁当が大嫌い、ということを知っています。で、この前