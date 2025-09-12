夏のテレビドラマシーズンで、視聴者の度肝を抜いた作品といえば『奪い愛、真夏』（テレビ朝日系）だろう。一見すると禁断の恋愛劇だが、その実態は常識や倫理観を次々に飛び越えていく“狂気のエンターテインメント”。視聴者は毎話ごとに予測不能の展開に翻弄され、SNSは放送直後からカオスを共有する場と化した。まさにこの作品は「夏の風物詩」と呼ぶにふさわしい熱狂を生んできた。 参考：『奪い愛、真夏』数