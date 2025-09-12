北大阪急行、大阪モノレール、阪急電鉄は、2025年秋も3社の鉄道が1日乗り放題になるデジタル企画券「北急・モノレール京都おでかけきっぷ」を発売します。スマートフォンで購入・利用でき、嵐山や万博記念公園エリアの観光に使用できる便利なきっぷです。乗り放題の対象区間は？「北急・モノレール京都おでかけきっぷ」の対象区間は下図の通りです。イメージ・北大阪急行：全線（箕面萱野〜江坂）・大阪モノレール：全線・阪急電車